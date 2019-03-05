Исследование выяснило, что мужчины собираются дарить на 8 марта

Мужчины планируют дарить на 8 марта ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты, что совпадает с пожеланиями женщин. Об этом передает
Итоги подвели на основе опроса примерно 1,5 тысячи мужчин. Самая активная публика — от 36 до 45 лет.
Поздравить женщин собираются около 90% опрошенных, что выше показателя прошлого года на 5%.
3% из них сообщили, что подарят дамам автомобили. Также некоторые собираются подарить «собственные варианты» подарков, среди которых «билет на спектакль/концерт/в кино», «прыжок с парашютом», «портрет президента в рамке», «забота и внимание», «поход в KFC», «набор для хобби», «электромассажер», «игрушка», «клатч», «деньги», «поход в ресторан» и «конфеты».
34% опрошенных отметили, что на подарок они выделили от 1 тысячи рублей до 3 тысяч рублей, 20% - до 1 тысячи рублей, 19% - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Около 11% собираются потратить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. 6% готовы отдать за подарок больше 10 тысяч.
Остальные 11% пока не определились с суммой.