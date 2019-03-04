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14:19, 4 марта 2019 328

В Рязанском агроуниверситете выбрали мистера 2019 года

В Рязанском агроуниверситете выбрали мистера 2019 года

В четверг, 28 февраля, в студенческом дворце культуры Рязанского агротехнологического университета имени Костычева прошел финал конкурса «Мистер РГАТУ-2019».

В этом году участниками конкурса стали Владимир Волков (автодорожный факультет), Игорь Соблуков (инженерный факультет), Кирилл Старченков (факультет экономики и менеджмента), Данила Тестов (технологический факультет), Владислав Городков (факультет ветеринарной медицины и биотехнологии) и Илья Кокорев (факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования).

Для конкурсантов подготовили пять заданий: два дефиле (деловой и современный стиль одежды), «Tedtalks», видео-визитка и творческий номер. Кроме того, участники прошли заочный этап конкурса — соревновались в четырех видах спорта.

Данила Тестов представил жюри философское стихотворение, Игорь Соблуков — юмористическую сценку, Владимир Городков под гармонь исполнил военную песню, Илья Кокорев рассказал об одном дне из жизни студента, Владимир Волков исполнил песню о любви, Кирилл Старченков подготовил отрывок из пьесы Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Победителем назвали Кирилла Старченкова. Ему ректор Николай Бышов вручил главный приз университета — сертификат на бесплатное обучение в учебном центре РГАТУ.

Титулы «Вице-мистер РГАТУ» и «Приз зрительских симпатий» завоевал Владислав Городков. Специальный приз от филармонии вручили Владимиру Волкову. Кроме того, всех студентов наградили призами и подарками от спонсоров.


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