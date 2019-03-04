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11:42, 4 марта 2019 657
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать готовые блины

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать готовые блины

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать готовые блины на Масленицу, передает РИА Новости.

При покупке блинов в первую очередь нужно обратить внимание на их внешний вид и этикетку. На продукте должны быть указаны состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения и показатели пищевой ценности.

Специалисты порекомендовали внимательно прочитать состав изделий. Блины должны быть сделаны из муки, молока и яиц. Однако сухое молоко, яичный порошок и растительный белок не запрещены.

Роспотребнадзор посоветовал перед едой на улице помыть и продезинфицировать руки.

Напомним, ранее в Минздраве посоветовали не переедать блинов на Масленицу.


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