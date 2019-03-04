Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать готовые блины на Масленицу, передает
При покупке блинов в первую очередь нужно обратить внимание на их внешний вид и этикетку. На продукте должны быть указаны состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения и показатели пищевой ценности.
Специалисты порекомендовали внимательно прочитать состав изделий. Блины должны быть сделаны из муки, молока и яиц. Однако сухое молоко, яичный порошок и растительный белок не запрещены.
Роспотребнадзор посоветовал перед едой на улице помыть и продезинфицировать руки.
Напомним, ранее в Минздраве