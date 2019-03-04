На пожаре в Кораблине погибли двое мужчин

Утром в понедельник, 4 марта, в Кораблине горел двухквартирный дом. Сигнал о возгорании поступил в 7:17, сообщила
На вызов выехали два расчета, огонь повредил здание.
На пожаре погибли двое мужчин, их личности устанавливают.
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Утром в понедельник, 4 марта, в Кораблине горел двухквартирный дом. Сигнал о возгорании поступил в 7:17, сообщила
На вызов выехали два расчета, огонь повредил здание.
На пожаре погибли двое мужчин, их личности устанавливают.
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