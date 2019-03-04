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9:33, 4 марта 2019 565
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На пожаре в Кораблине погибли двое мужчин

На пожаре в Кораблине погибли двое мужчин

Утром в понедельник, 4 марта, в Кораблине горел двухквартирный дом. Сигнал о возгорании поступил в 7:17, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На вызов выехали два расчета, огонь повредил здание.

На пожаре погибли двое мужчин, их личности устанавливают.


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