Файер-шоу и мастер-классы для детей. Рязанцев пригласили на Масленицу в Лесопарк

Рязанцев пригласили на Масленицу в Лесопарк. Праздник пройдет в воскресенье, 10 марта, в 12:00. Об этом сообщили организаторы в
«Вас ждет концертная программа, работа различных интерактивных площадок, эстафеты и конкурсы, ярмарка, мастер-классы для детей, файер-шоу», — говорится в сообщении.
Кроме того, в парке пройдут состязания по зимнему силовому экстриму. Команды будут соревноваться между собой в броске 32-килограмовой гири, снежной борьбе, кантовке тракторной покрышки и других конкурсах. Регистрация участников состоится 10 марта с 11:00 до 12:00 в центре уличного спорта «Под мостом».
Также все желающие смогут покорить масленичный столб, поднявшись на который можно будет выиграть перфоратор, планшет, пылесос и многое другое.
Напомним, рязанцев на празднование также пригласили на