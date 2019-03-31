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20:26, 31 марта 2019 260
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В Сасове подрядчик не обеспечил безопасность пешеходов на время капремонта дома

В Сасове подрядчик не обеспечил безопасность пешеходов на время капремонта дома

Фото: Pixabay.com

В Сасове подрядчик не обеспечил безопасность пешеходов на время капремонта крыш многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Дом не огородили, на его фасаде не повесили табличку с информацией о видах и сроках работ, а также подрядчике и заказчике. Эти сведения были только в подъезде второго этажа дома.

Кроме того, рабочие не установили ограждение рабочей площадки, входа в подъезд. Для пешеходов нет указателей и предупреждающих знаков.

Как отметили в прокуратуре, эти нарушения «могут привести к возникновению угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей и их имуществу».

Руководителю подрядной организации внесли представление. Оно находится на рассмотрении.


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