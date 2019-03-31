В Сасове подрядчик не обеспечил безопасность пешеходов на время капремонта дома

В Сасове подрядчик не обеспечил безопасность пешеходов на время капремонта крыш многоквартирного дома. Об этом
Дом не огородили, на его фасаде не повесили табличку с информацией о видах и сроках работ, а также подрядчике и заказчике. Эти сведения были только в подъезде второго этажа дома.
Кроме того, рабочие не установили ограждение рабочей площадки, входа в подъезд. Для пешеходов нет указателей и предупреждающих знаков.
Как отметили в прокуратуре, эти нарушения «могут привести к возникновению угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей и их имуществу».
Руководителю подрядной организации внесли представление. Оно находится на рассмотрении.