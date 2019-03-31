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12:38, 31 марта 2019 250
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Рязанцу назначили условный срок осудили за нападение на знакомого с ножом

Рязанцу назначили условный срок осудили за нападение на знакомого с ножом

Рязанцу назначили условный срок осудили за нападение на знакомого с ножом. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Случай произошел в июле 2018 года на Воже в Рыбном.

Компания мужчин и женщин праздновала День металлурга. Через некоторое время после начала встречи подсудимый попросил потерпевшего отойти в сторону для разговора о поведении их общего знакомого, которых находился на мероприятии. Пострадавший согласился.

Между мужчинами началась ссора, во время которой подсудимый «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» несколько раз ударил собеседника ножом.

Подсудимый признал свою вину в совершении преступления, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие у виновного малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение морального вреда потерпевшему, раскаяние в содеянном, и посчитал возможным назначить мужчине наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Мужчину признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ, ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.


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