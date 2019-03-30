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19:41, 30 марта 2019 255
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В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский». Видео

В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский». Видео

В субботу, 30 марта, в Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский». По состоянию на 19:30 (мск) пожарным удалось ликвидировать возгорание, передает РИА Новости.

Пожар начался на шестом этаже.

Отметим, что здание находится на реконструкции. Комплекс решили снести, поскольку его объекты «морально устарели и не отвечают международным стандартам».

Фото Олега Чайки


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4 дня назад
Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

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