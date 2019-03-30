Рязанцев пригласили принять участие в конкурсе «Школьный экодвор»

Учителей и школьников Рязанской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Школьный экодвор». Об этом рассказали организаторы акции.
Конкурс продлится до 25 мая. Для участия представителям школы необходимо зарегистрироваться на
В рамках праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья, и все собранные отходы (бумага, стекло, металл, пластик) отправляются на последующую переработку. Кроме того, на празднике пройдет обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины и квесты.