Apple отказался от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple закрыла проект беспроводного зарядного устройства AirPower. Об этом пишет
«После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не сможет достичь наших высоких стандартов, и мы свернули проект», — заявил он. При этом топ-менеджер добавил, что компания по-прежнему верит в благоприятную перспективу беспроводным устройствам и продолжит развиваться в этом направлении.
Apple анонсировала AirPower во время презентации iPhone X в сентябре 2017 года. Новинка должна была одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods. К концу 2018 года Apple убрала всякое упоминание гаджета с сайта. Позднее компания перешла на универсальную беспроводную систему зарядки Qi.