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13:38, 30 марта 2019 199
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Apple отказался от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Apple отказался от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple закрыла проект беспроводного зарядного устройства AirPower. Об этом пишет Lenta со ссылкой на телеканал CNN, в эфире которого об отказе от выпуска устройства объявил старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения компании Apple Дэн Риччио.

«После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не сможет достичь наших высоких стандартов, и мы свернули проект», — заявил он. При этом топ-менеджер добавил, что компания по-прежнему верит в благоприятную перспективу беспроводным устройствам и продолжит развиваться в этом направлении.

Apple анонсировала AirPower во время презентации iPhone X в сентябре 2017 года. Новинка должна была одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods. К концу 2018 года Apple убрала всякое упоминание гаджета с сайта. Позднее компания перешла на универсальную беспроводную систему зарядки Qi.


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