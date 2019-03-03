В Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Рязанское ГУ МЧС
Местами будет сильный снег, видимость ухудшится до 500-1000 метров. На дорогах заносы, сильная гололедица.
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Фото: Pixabay.com
Рязанское ГУ МЧС
Местами будет сильный снег, видимость ухудшится до 500-1000 метров. На дорогах заносы, сильная гололедица.
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