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8:13, 3 марта 2019 835
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В Рязанской области выпустили метеопредупреждение

В Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Фото: Pixabay.com

Рязанское ГУ МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение. В воскресенье, 3 марта, в области ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Местами будет сильный снег, видимость ухудшится до 500-1000 метров. На дорогах заносы, сильная гололедица.


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