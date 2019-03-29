В Тверской области сбежавшего из части солдата нашли мертвым

В Тверской области рядовой российских Вооруженных Сил сбежал с оружием с территории части, расположенной в Ржеве, передает
По данным источника, с собой у него были автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож.
В пресс-службе региональной полиции сообщили, что солдат 1991 года рождения проходил службу по контракту. Также известно, что он сбежал около 4:00 (мск).
Позже группа военных, отправленных на поиски, нашла тело беглеца. Автомат и патроны находились при нем.
В пресс-службе западного военного округа добавили, что военнослужащий, вероятнее всего, совершил самоубийство.