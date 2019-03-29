В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В пятницу и предстоящие выходные, 29-31 марта, в Рязани снова пройдет масштабный рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Рязанцев призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые собираются садиться за руль после употребления спиртного.
«Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения, можете сообщить об этом по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112, а также разместить материалы и обращение на официальном сайте», — отметили в полиции.