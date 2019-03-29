В Касимове полиция утихомирила мужчину, угрожавшего убить супругу ножом. Об этом сообщила
35-летняя жительница райцентра позвонила дежурному и сообщила, что муж агрессивно себя ведет и угрожает убить ее.
Полицейские выяснили, что конфликт между супругами произошел из-за ревности.
«Обиженный мужчина, не сдерживая слов и эмоций в адрес супруги, угрожал последней ножом», — рассказали в региональном УМВД.
Участковый усмирил буяна и изъял у него нож.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.