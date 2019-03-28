В Якутии мигрантам запретили торговать и возить пассажиров

В Якутии мигрантам запретили торговать, возить пассажиров, заниматься производством продуктов, напитков и одежды, передает
Глава региона Айсен Николаев подписал указ после резонансного преступления: в Якутске выходца из Киргизии обвинили в похищении и изнасиловании женщины.
Запрет на работу иностранцев коснулся 33 видов деятельности, в том числе сфевр сельского хозяйства, строительства, транспортировок, образования, науки, здравоохранения и социальных услуг.
Тем, у которых есть патенты, запретят работать в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок.
При этом в Якутии патент для мигрантов стоит дороже, чем в других регионах.