Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:49, 28 марта 2019 908
 1    0

В России временно отключат рунет от глобальной сети

В России временно отключат рунет от глобальной сети

Фото: Pixabay.com

В апреле в российский городах на две недели отключат рунет от глобальной сети. Об этом пишет Rambler со ссылкой на издание MIT Technology Review.

Отмечается, что такой тест станет ключевым для окончательного принятия Госдумой законопроекта об автономном рунете, прошедшем пока только первое чтение.

Цель учений — поиск способов преодоления того факта, что большая часть корневых серверов DNS находятся в США.

«Успех в этом позволит обеспечить работоспособность российского сегмента интернета в случае вмешательства извне», — говорится в сообщении.

Однако, по словам замдиректора по развитию «ОнТелеком» Михаила Ростова, региональные операторы взаимодействуют с магистральными на договорной основе, поэтому «Роскомнадзор не имеет полномочий (на текущий момент) сказать нам — вы должны использовать строго определенные точки. Мало того, у региональных операторов может не быть «строго определенных точек», — заявил он.

По словам Ростова, подобное можно сделать «только силовым путем, но вряд ли законодательным или указательным».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 106 933
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 366
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 147
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 613
Стало известно, где Любимов купил квартиру
18:39, 16 марта 2019 24 457
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум