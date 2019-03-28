В России временно отключат рунет от глобальной сети

В апреле в российский городах на две недели отключат рунет от глобальной сети. Об этом пишет
Отмечается, что такой тест станет ключевым для окончательного принятия Госдумой законопроекта об автономном рунете, прошедшем пока только первое чтение.
Цель учений — поиск способов преодоления того факта, что большая часть корневых серверов DNS находятся в США.
«Успех в этом позволит обеспечить работоспособность российского сегмента интернета в случае вмешательства извне», — говорится в сообщении.
Однако, по словам замдиректора по развитию «ОнТелеком» Михаила Ростова, региональные операторы взаимодействуют с магистральными на договорной основе, поэтому «Роскомнадзор не имеет полномочий (на текущий момент) сказать нам — вы должны использовать строго определенные точки. Мало того, у региональных операторов может не быть «строго определенных точек», — заявил он.
По словам Ростова, подобное можно сделать «только силовым путем, но вряд ли законодательным или указательным».