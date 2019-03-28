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12:04, 28 марта 2019 108
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Рязанке назначили исправительные работы за неуплату алиментов

Рязанке назначили исправительные работы за неуплату алиментов

Фото: Pixabay.com

Жительнице Шиловского района назначили исправительные работы за неуплату алиментов дочери. Об этом сообщили в рязанской прокуратуре.

Женщину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Она не была на обязательных работах, не трудоустроилась и не выплатила дочери долг. В результате он вырос до 190 тысяч рублей.

За повторную неуплату алиментов на рязанку завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК. Ее признали виновной и приговорили к девяти месяцам исправительных работ с удержанием ежемесячно десяти процентов дохода.

Приговор вступил в законную силу.


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