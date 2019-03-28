Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:29, 28 марта 2019 152
 0    0

Осужденные «устроили бунт» в рязанской колонии

Осужденные «устроили бунт» в рязанской колонии

Фото: УФСИН по Рязанской области

В четверг, 28 марта, в одной из исправительных колоний в Рязанской области прошли учения. По сценарию, несколько осужденных отказались соблюдать установленный распорядок дня, тем самым не выполнив законные требования администрации учреждения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Причиной непослушания стал конфликт между двумя людьми «на почве личных неприязненных отношений и изоляция их от общей массы».

«Переговоры с „бунтовщиками“, в которых приняли участие сотрудники колонии, психологи, представители общественной наблюдательной комиссии региона и родственники осужденных, не привели к прекращению противоправных действий», — отметили в пресс-службе.

Из-за этого оперативный штаб принял решение провести спецоперацию. Сотрудники сводного отряда устранили «отрицательно настроенных осужденных». При этом никто не пострадал.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую 3

Продолжаем обзоры на обеды в центре Рязани. На этот раз выбрали места попроще и побюджетнее: столовые, кафе в университетах, административных зданиях и библиотеках.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 107 660
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 391
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 190
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 673
Стало известно, где Любимов купил квартиру
18:39, 16 марта 2019 24 477
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум