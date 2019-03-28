Осужденные «устроили бунт» в рязанской колонии

В четверг, 28 марта, в одной из исправительных колоний в Рязанской области прошли учения. По сценарию, несколько осужденных отказались соблюдать установленный распорядок дня, тем самым не выполнив законные требования администрации учреждения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Причиной непослушания стал конфликт между двумя людьми «на почве личных неприязненных отношений и изоляция их от общей массы».
«Переговоры с „бунтовщиками“, в которых приняли участие сотрудники колонии, психологи, представители общественной наблюдательной комиссии региона и родственники осужденных, не привели к прекращению противоправных действий», — отметили в пресс-службе.
Из-за этого оперативный штаб принял решение провести спецоперацию. Сотрудники сводного отряда устранили «отрицательно настроенных осужденных». При этом никто не пострадал.