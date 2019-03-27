У жительницы Ряжского района забрали ребенка, который жаловался на боли в животе. Об этом сообщил
Во время проверки установлено, что дом, в котором проживал ребенок, находился в неудовлетворительном санитарном состоянии, готовой пищи не было.
«Несовершеннолетний имел неухоженный вид, жаловался на боли в животе и плохое самочувствие. В связи с имеющейся угрозой жизни и здоровью его отправили в больницу, в которой по результатам обследования у него нашли ряд заболеваний. Мать ребенка мер к оказанию медицинской помощи не принимала», — говорится в сообщении.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).