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14:56, 27 марта 2019 52
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Три рязанки прятали по городу «синтетику»

Три рязанки прятали по городу «синтетику»

Фото: Pixabay.com

Три рязанки прятали по городу «синтетику». Их задержали, сообщили в региональном УМВД.

Злоумышленниц 19, 20 и 22 лет задержали полицейские совместно с офицерами рязанского УФСБ. Девушки живут в разных районах города. По предварительной информации, они не знакомы и действовали независимо друг от друга.

«Чтобы исключить возможность улизнуть от правоохранительных органов или уничтожить вещественные доказательства незаконной деятельности и наркотические средства, оперативники решили провести задержания одновременно», — отметили в полиции.

Всего у горожанок изъяли более 34 граммов наркотиков.

На девушек завели уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК. Им грозит до 20 лет тюрьмы.


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