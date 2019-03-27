Три рязанки прятали по городу «синтетику». Их задержали,
Злоумышленниц 19, 20 и 22 лет задержали полицейские совместно с офицерами рязанского УФСБ. Девушки живут в разных районах города. По предварительной информации, они не знакомы и действовали независимо друг от друга.
«Чтобы исключить возможность улизнуть от правоохранительных органов или уничтожить вещественные доказательства незаконной деятельности и наркотические средства, оперативники решили провести задержания одновременно», — отметили в полиции.
Всего у горожанок изъяли более 34 граммов наркотиков.
На девушек завели уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК. Им грозит до 20 лет тюрьмы.