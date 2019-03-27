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10:52, 27 марта 2019 187

Сотрудники «Рязаньэнерго» снова провели уроки электрограмотности для школьников

Сотрудники «Рязаньэнерго» снова провели уроки электрограмотности для школьников

В преддверии школьных весенних каникул сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» снова встретились со школьниками.

Заместитель главного инженера филиала Евгений Зубков провел урок электрограмотности для учеников третьего класса рязанской школы №73.

Он рассказал им, что нужно делать, если на пути встретился провисший или оборванный провод, разъяснил значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, предостерег от попыток самовольного проникновения на энергообъекты и описал трагические последствия селфи, игр и рыбалки вблизи них.

Ученики отработали навыки оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока на специальном манекене-тренажере. Каждый из них попробовал выполнить эти действия самостоятельно и оживить тренировочного робота.

Евгений Зубков отметил, что учиться электробезопасному поведению так же важно, как и осваивать школьные предметы.

«Энергетики регулярно инициируют проведение бесед с детьми и подростками в образовательных учреждениях, а также предлагают ученикам, родителям и педагогам пользоваться тематическими интернет-ресурсами», — рассказали в пресс-службе филиала.

Обучающие брошюры, плакаты, буклеты, фильмы и видеоролики, которые помогут изучить и запомнить жизненно важные правила, размещены в группе «Электропатруль» «ВКонтакте», а также на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности».

«Не так давно ребята учили алфавит, но уже совсем скоро, когда они начнут всерьез увлекаться физикой, математикой, информатикой, им может помочь азбука энергетиков, — рассказал энергетик. — На сайте компании в разделе „Пресс-центр. Спецпроекты. Цифровизация“ поэтапно размещается информация в рамках проекта „Азбука цифровой трансформации: просто о сложном“. Материалы разработаны таким образом, что будут полезны любому читателю для получения базового представления об энергосистеме и ее цифровой трансформации, которая набирает обороты во всех регионах страны».


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