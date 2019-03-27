Рязанский первоклассник победил в конкурсе «Россети»: рисуют дети"

Первоклассник из Рязани Ярослав Пчелкин занял первое место в конкурсе детского рисунка «Россети: рисуют дети!». Жюри оценило работу конкурсанта в номинации «Россети» — 6 лет вместе" в возрастной категории от 5 до 7 лет.
Традиционный конкурс детей сотрудников в возрасте от 5 до 14 лет приурочили ко Дню компании «Россети», который отметят 4 апреля. В этом году работы прислали почти 250 конкурсантов из 78 российских регионов.
Участникам трех возрастных групп предлагалось показать свои творческие задумки в рисунках по темам: «Россети» — 6 лет вместе", «Энергетика в годы войны», «Цифровые «Россети».
Отец Ярослава, Сергей Пчелкин, работает в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» инженером первой категории в отделе учета электроэнергии. Он привил сыну интерес к рисованию и энергетике.
«Ярослав знает, как выглядят подстанции, опоры линий электропередачи и имеет представление о том, какую функцию они выполняют, — поделился Сергей Пчелкин. — Раньше, когда он был дошкольником, любил рисовать узоры, пейзажи, мультипликационных персонажей. Сейчас началась учеба в школе, и он уже мечтает о будущем — хочет пойти по моим стопам и связать свою жизнь с энергетикой. Эта художественная тематика для него любимая».
На рисунке Ярослава цифра шесть с логотипом «Россетей» изображена в виде реки. «Это символизирует бесконечное течение времени. Такой задумкой он решил показать, что крупнейшая в России и мире энергетическая компания продолжит свое успешное развитие в деле обеспечения потребителей качественным и надежным электроснабжением», — прокомментировали в пресс-службе филиала.
Победителей конкурса наградят в апреле в штаб-квартире «Россетей».