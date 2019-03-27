Рязанцы стали чаще помогать задерживать пьяных водителей. Об этом в среду, 27 марта, сообщил начальник УМВД по региону Сергей Лебедев, выступая с отчетом перед депутатами областной думы.

По словам Лебедева, в 2018 году благодаря сообщениям жителей удалось задержать 194 пьяных водителя, еще 46 — которые не имели документов.

По сравнению с прошлым годом на 23,7% уменьшилось число убийств, на 13,8% - преступлений против личности, на 14,3% - причинений тяжкого вреда здоровью, на 20,3% - грабежей, на 14,2% - угонов.

Депутаты отметили возросшее число аварий с участием пассажирских автобусов в соседних областях и поинтересовались мерами по недопущению подобных ситуаций в нашем регионе.

Сергей Лебедев рассказал, что в 2018 году силами ГИБДД проверили более 23 тысяч автобусов и выявили свыше 10 тысяч нарушений ПДД.

Почти 1 200 из них касались неисправности машин, из которых 20 поместили на специальные стоянки.

Также депутатов интересовал вопрос о мошенничестве фирмы КПК «Капитал-Инвест». Лебедев рассказал, что в регионе от мошенников пострадало 600 человек, в настоящее время ведется федеральный розыск руководителя фирмы, расследование уголовного дела продолжается.

В ходе обсуждения председатель облдумы Аркадий Фомин обратил внимание руководителя УМВД на совместную работу по контролю за многодетными семьями. Данной темой депутаты занимаются в рамках рабочей группы областной Думы по реализации Послания Президента РФ.

«Чтобы наладить работу с руководителями отделов внутренних дел на местах, им необходимо получить от вас некую установку на предмет взаимодействия с депутатами, представителями органов местного самоуправления. Вместе мы должны посмотреть, где проживают многодетные семьи, какой образ жизни ведут родители, какое питание получают дети. Это поможет выявить критические ситуации, поддержать многодетные семьи, защитить детей», — подчеркнул Фомин.

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет о работе УМВД России по Рязанской области в 2018 году к сведению