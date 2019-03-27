Пиццерия «Неаполь» пригласила рязанцев на весенний ужин

Пиццерия «
Посетителям предложат:
- тар-тар из гребешка с маслом из олюторской сельди;
- фермерскую буратту с пастой из оливок;
- салат с перепелом и свежими овощами;
- телятину на живом огне с корнеплодами;
- меренговый рулет со свежими ягодами и губкой из клубники;
- десерт из маракуйи и пряностей.
Кроме того, каждое блюдо ужина гостям подадут с вином в сопровождении сомелье компании METRO Дмитрия Хорошева.
Стоимость участия в ужине — 2 300 рублей. Заказать столик можно по телефону (4912)700-002.