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13:29, 27 марта 2019 351

Пиццерия «Неаполь» пригласила рязанцев на весенний ужин

Пиццерия «Неаполь» пригласила рязанцев на весенний ужин

Пиццерия «Неаполь», которая находится на улице Мюнстерской, 2, пригласила рязанцев на весенний ужин. Специальное меню для гостей составила бренд шеф-повар комплекса «Старый Город» Алена Нефедова.

Посетителям предложат:

  • тар-тар из гребешка с маслом из олюторской сельди;
  • фермерскую буратту с пастой из оливок;
  • салат с перепелом и свежими овощами;
  • телятину на живом огне с корнеплодами;
  • меренговый рулет со свежими ягодами и губкой из клубники;
  • десерт из маракуйи и пряностей.

Кроме того, каждое блюдо ужина гостям подадут с вином в сопровождении сомелье компании METRO Дмитрия Хорошева.

Стоимость участия в ужине — 2 300 рублей. Заказать столик можно по телефону (4912)700-002.


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