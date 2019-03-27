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12:00, 27 марта 2019 266
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На новую крышу рязанского театра драмы выделят более 21 миллиона

На новую крышу рязанского театра драмы выделят более 21 миллиона

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На замену крыши в рязанском театре драмы выделят более 21 миллиона рублей. Деньги направят из регионального бюджета. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил сайт регионального правительства.

Напомним, на разработку проекта ушло более четырех миллионов рублей. Гардеробную, фойе, вход в зрительный зал и туалет адаптируют для инвалидов. Также изменят входную группу, буфет, склад декораций и артистические помещения, а фойе переоборудуют для постановок.


© RZN.info

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