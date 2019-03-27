Многодетная мать украла деньги у жительницы Шацкого района. Об этом
В августе 2018 года женщина торговала постельным бельем и полотенцами в одном из сел. Она прошла в дом, хозяев которого не было на месте, и забрала из сумки 50 тысяч рублей.
Суд признал рязанку виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину»). Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и запретили без предупреждения менять место жительства.
Смягчающими обстоятельствами при вынесении наказания стали наличие у женщины 1990 года рождения пяти малолетний детей. и добровольное возмещение ущерба.
Приговор в законную силу не вступил, его могут обжаловать.