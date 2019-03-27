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16:50, 27 марта 2019 291
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Многодетная мать украла деньги у жительницы Шацкого района

Многодетная мать украла деньги у жительницы Шацкого района

Фото: Pixabay.com

Многодетная мать украла деньги у жительницы Шацкого района. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

В августе 2018 года женщина торговала постельным бельем и полотенцами в одном из сел. Она прошла в дом, хозяев которого не было на месте, и забрала из сумки 50 тысяч рублей.

Суд признал рязанку виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину»). Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и запретили без предупреждения менять место жительства.

Смягчающими обстоятельствами при вынесении наказания стали наличие у женщины 1990 года рождения пяти малолетний детей. и добровольное возмещение ущерба.

Приговор в законную силу не вступил, его могут обжаловать.


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