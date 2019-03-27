Любимов наградил рязанских росгвардейцев. Фото

Николай Любимов поздравил и наградил рязанских росгвардейцев. Торжественный концерт в честь трехлетия создания ведомства прошел в рязанском дворце молодежи в среду, 27 марта.
«Управление Росгвардии продолжает славные традиции своих предшественников. На ведомство возложены масштабные задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом, охране стратегически важных объектов, обеспечению общественной безопасности. Ее бойцы самоотверженно несут службу, сопряженную с постоянным риском, борются с нарушениями закона, обеспечивают в регионе социально-политическую стабильность и спокойствие людей, — отметил губернатор.
Также росгвардейцев поздравили федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в регионе Валерий Савин, представители органов власти и местного самоуправления, а также руководители правоохранительных ведомств региона.
Начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Виктор Лачев вручил погоны сотрудникам и военнослужащим, получившим очередные звания, наградил коллег медалями и благодарностями.
«Личный состав рязанской Росгвардии делает все возможное для эффективного обеспечения безопасности и правопорядка, в регионе, защиты наших сограждан. У нас служат настоящие патриоты, готовые до конца исполнить долг перед Родиной, — отметил Лачев.