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19:37, 26 марта 2019 220
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Здание Кораблинского музея признали аварийным

Здание Кораблинского музея признали аварийным

Фото: Издательство «Пресса»

Здание Кораблинского краеведческого музея признали аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации. Стены покрыты трещинами, потолок провис, в некоторых местах провалился пол, пишет издательство «Пресса».

Барак, в котором музей располагался 38 лет, построили в 1957 году. В нем находится шесть тысяч экспонатов: старинные предметы быта, утварь и одежда, коллекция минералов и полезных ископаемых, мебель и картины.

Отмечается, что теперь музей на время перенесут на площадь танцпола Дворца культуры, где есть охрана.


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1 день назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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