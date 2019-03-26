Здание Кораблинского музея признали аварийным

Здание Кораблинского краеведческого музея признали аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации. Стены покрыты трещинами, потолок провис, в некоторых местах провалился пол, пишет издательство «
Барак, в котором музей располагался 38 лет, построили в 1957 году. В нем находится шесть тысяч экспонатов: старинные предметы быта, утварь и одежда, коллекция минералов и полезных ископаемых, мебель и картины.
Отмечается, что теперь музей на время перенесут на площадь танцпола Дворца культуры, где есть охрана.