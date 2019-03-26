Трубы горят. Житель Сараевского района обокрал соседа ради выпивки и бензина

Житель села Можары украл у соседа несколько десятков металлических труб. Молодой человек воспользовался тем, что знакомый постоянно живет в Москве, а в Сараевском районе только обустраивает дом, пишет издательство «
Вместе с братом злоумышленник распилил трубы болгаркой и сдал скупщику металла, получив за это 15 тысяч рублей.
На эти деньги молодой человек купил несколько бутылок пива и заправил автомобиль брата.
Суд признал его виновным и приговорил к условному заключению на год с испытательным сроком в полгода. Решение вступило в законную силу.