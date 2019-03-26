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16:43, 26 марта 2019 205
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Трубы горят. Житель Сараевского района обокрал соседа ради выпивки и бензина

Трубы горят. Житель Сараевского района обокрал соседа ради выпивки и бензина

Житель села Можары украл у соседа несколько десятков металлических труб. Молодой человек воспользовался тем, что знакомый постоянно живет в Москве, а в Сараевском районе только обустраивает дом, пишет издательство «Пресса».

Вместе с братом злоумышленник распилил трубы болгаркой и сдал скупщику металла, получив за это 15 тысяч рублей.

На эти деньги молодой человек купил несколько бутылок пива и заправил автомобиль брата.

Суд признал его виновным и приговорил к условному заключению на год с испытательным сроком в полгода. Решение вступило в законную силу.


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1 день назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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