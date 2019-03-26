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10:05, 26 марта 2019 423

«Омега Центр» предложил рязанцам выиграть бесплатную автомойку

«Омега Центр» предложил рязанцам выиграть бесплатную автомойку

«Омега Центр» вновь предложил рязанцам поучаствовать в розыгрыше. На этот раз клиенты автотехцентра смогут выиграть бесплатную автомойку.

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо подписаться на на аккаунт «Омега Центр» «ВКонтакте», сделать репост записи себе на стену и ждать результатов.

Победителя выберут при помощи генератора случайных чисел. Итоги подведут 1 апреля.


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«Омега Центр» предложил рязанцам выиграть бесплатную автомойку
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1 день назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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