Федеральный минкульт хочет отреставрировать храм 18 века в Скопине

Тендер на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Сретенская церковь» опубликовали на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает федеральное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», которая оплатит работу.
Исполнитель контракта должен провести научные исследования, создать эскизный проект реставрации и рабочую проектную документацию. Работы оцениваются в 6,8 млн рублей.
Храм начали строить в 1778 году. К 20 веку церковь имела три престола во имя Сретения Господня, святителя Николая Мирликийского Чудотворца и святых апостолов Петра и Павла. В клировой ведомости за 1914 года указано, что церковь построена в 1740 году.
«Храм перекрыт высоким сомкнутым сводом со световым фонарем наверху. Трапезная имеет четыре массивных столба крестообразной формы и перекрыта вспарушенными сводами. Колокольня возвышается над трапезной, помещение под колокольней перекрыто крестовым сводом», — говорится в справке федерального ведомства.
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