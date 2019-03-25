В российские музеи могут запретить вход с сумками и рюкзаками

В ближайшее время посетителей могут обязать сдавать сумки и рюкзаки перед входом в музей. Об этом сказал директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов в беседе с
Минкультуры внимательно изучит ситуацию с инцидентом в Историческом музее, где журналисты «Московского комсомольца» повесили картину, решив таким образом проверить систему безопасности.
«Есть способы исключить подобное в принципе, например, запретив вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками, или обязав сдавать их в камеру хранения. Да, это создаст определенные неудобства посетителям. Но если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову — возможность реализации такого умысла необходимо исключать», — сказал Кононов в понедельник, 25 марта.
По его словам, Минкультуры внимательно изучит ситуацию и даст соответствующие рекомендации музеям.