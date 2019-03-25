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19:32, 25 марта 2019 165
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Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Фото: Pixabay.com

Москва и Анкара начали переговоры о том, чтобы разрешить россиянам приезжать в Турцию без заграничных паспортов. Об этом пишет «Газета.ru».

Заявил об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Стороны детально обсудят этот вопрос во время визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова 28 марта. 8 апреля двусторонняя встреча состоится уже в Москве, когда президенты России и Турции откроют перекрестный год культуры и туризма.

Чавушоглу отметил, что упрощение въезда в Турцию для россиян поможет значительно увеличить турпоток в страну. Министр напомнил, что после отмены виз с Украиной число туристов из этой страны выросло в два раза — с 700 тысяч до 1,4 миллионов человек.


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22 часа назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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