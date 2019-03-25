Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Москва и Анкара начали переговоры о том, чтобы разрешить россиянам приезжать в Турцию без заграничных паспортов. Об этом пишет «
Заявил об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Стороны детально обсудят этот вопрос во время визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова 28 марта. 8 апреля двусторонняя встреча состоится уже в Москве, когда президенты России и Турции откроют перекрестный год культуры и туризма.
Чавушоглу отметил, что упрощение въезда в Турцию для россиян поможет значительно увеличить турпоток в страну. Министр напомнил, что после отмены виз с Украиной число туристов из этой страны выросло в два раза — с 700 тысяч до 1,4 миллионов человек.