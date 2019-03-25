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9:53, 25 марта 2019 325
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Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах — СМИ

Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах — СМИ

Фото: Pixabay.com

Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах в 2019 году. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает RT.

Квоты хотят увеличить для бакалавров и специалистов в таких областях как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».

Кроме того, станет больше бюджетных мест по направлениям магистратуры: «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

Всего в 2019 году ожидается 495,4 тысячи бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.


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