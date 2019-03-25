Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах в 2019 году. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает
Квоты хотят увеличить для бакалавров и специалистов в таких областях как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».
Кроме того, станет больше бюджетных мест по направлениям магистратуры: «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».
Всего в 2019 году ожидается 495,4 тысячи бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.