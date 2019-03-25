Минфин поддержит достройку домов для обманутых дольщиков за бюджетные деньги

Минфин поддержит выделение бюджетных денег на достройку домов для обманутых дольщиков. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает
Чиновник отметил, что правительство финансирует достройку тех объектов, которые застройщик уже не построит. Помощь планируют оказывать в течение трех лет.
Ранее вице-премьер Виталия Мутко сообщил, что правительство выступает за выделение пяти миллиардов рублей из федерального бюджета на достройку проблемных объектов в 26 регионах в 2019 году. Еще четыре миллиарда рублей должны выделить регионы.