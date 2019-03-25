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15:00, 25 марта 2019 367
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Из Москвы-реки подняли тело рязанца 1

Из Москвы-реки подняли тело рязанца

Из Москвы-реки подняли тело рязанца. Паблик «Плохие новости» во «ВКонтакте» сообщает, что труп нашли днем в воскресенье, 24 марта, между пришвартованными теплоходами «Лоцман» и «Флагман».

По данным источника, 57-летний рязанец приехал в Москву 23 марта. Он планировал работать на «Флагмане» вахтовым методом.


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2 часа назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую 1

Продолжаем обзоры на обеды в центре Рязани. На этот раз выбрали места попроще и побюджетнее: столовые, кафе в университетах, административных зданиях и библиотеках.

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