Автосалон Форд Лидер сделал рязанцам весеннее предложение на шиномонтаж

Автосалон Форд Лидер делает рязанцам весеннее предложение — шиномонтаж от 1 200 рублей. Акция действует в сервисном центре с 1 марта по 31 мая.
«Сервисный центр Форд Лидер использует в работе только профессиональное шиномонтажное оборудование», — заверили представители автосалона.
При шиномонтаже рязанцы получат осмотр ходовой части в подарок, а также выгоду 50% на работу при замене колодок, приобретенных у официального дилера Форд Лидер.
Адрес автосалона Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл». Получить консультацию специалистов можно по телефону: +7 (4912) 503-403.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 473 ГК РФ). Подробности по телефону +7 4912 503-403 и у мастера-приемщика дилерского центра.