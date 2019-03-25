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10:52, 25 марта 2019 65

Автосалон Форд Лидер сделал рязанцам весеннее предложение на шиномонтаж

Автосалон Форд Лидер сделал рязанцам весеннее предложение на шиномонтаж

Автосалон Форд Лидер делает рязанцам весеннее предложение — шиномонтаж от 1 200 рублей. Акция действует в сервисном центре с 1 марта по 31 мая.

«Сервисный центр Форд Лидер использует в работе только профессиональное шиномонтажное оборудование», — заверили представители автосалона.

При шиномонтаже рязанцы получат осмотр ходовой части в подарок, а также выгоду 50% на работу при замене колодок, приобретенных у официального дилера Форд Лидер.

Адрес автосалона Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл». Получить консультацию специалистов можно по телефону: +7 (4912) 503-403.

Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 473 ГК РФ). Подробности по телефону +7 4912 503-403 и у мастера-приемщика дилерского центра.


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13 часов назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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