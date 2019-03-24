В выходные рязанские спасатели провели 16 рейдов по водоемам

В выходные дни на рязанских водоемах инспекторы ГИМС, спасатели на воде, полицейские и внештатные сотрудники провели 16 рейдов. Об этом сообщила
В патрулировании приняли участие более 25 специалистов.
Во время рейдов инспекторы провели профилактические беседы с рыбаками. Им напомнили основные правила поведения на воде и раздавали тематические памятки.
«В настоящее время наблюдается таяние льда на водоемах области, и если на озерах и прудах лед остается относительно безопасным, то на реках уже образовались промоины, а выход на такой лед может обернуться бедой», — напомнили сотрудники МЧС.