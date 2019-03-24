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15:34, 24 марта 2019 671
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У осужденной рязанки арестовали автомобиль за долги

У осужденной рязанки арестовали автомобиль за долги

Фото: Ru.wikipedia.org

У осужденной 23-летней рязанки судебные приставы арестовали автомобиль за долги. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Рязанской области.

Женщину осудили по части 3 статьи 159.2 УК РФ, ей назначили крупный штраф, однако «выплачивать его должница не спешила».

Всего долг составил 443 тысячи рублей.

Судебные приставы наложили арест на автомобиль Lada Priora, установив режим хранения без права пользования.

«В случае нарушения режима хранения арестованного имущества должник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 312 УК РФ», — говорится в сообщении.


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