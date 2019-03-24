У осужденной рязанки арестовали автомобиль за долги

У осужденной 23-летней рязанки судебные приставы арестовали автомобиль за долги. Об этом сообщила
Женщину осудили по части 3 статьи 159.2 УК РФ, ей назначили крупный штраф, однако «выплачивать его должница не спешила».
Всего долг составил 443 тысячи рублей.
Судебные приставы наложили арест на автомобиль Lada Priora, установив режим хранения без права пользования.
«В случае нарушения режима хранения арестованного имущества должник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 312 УК РФ», — говорится в сообщении.