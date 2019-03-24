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13:22, 24 марта 2019 124
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Рязанка задолжала детям почти миллион рублей алиментов

Рязанка задолжала детям почти миллион рублей алиментов

Фото: Pixabay.com

Жительница Александро-Невского района задолжала детям почти миллион рублей алиментов. Об этом сообщили в рязанской прокуратуре.

48-летнюю женщину лишили родительских прав на двоих детей. Ее обязали платить алименты, однако рязанка не делала этого, с 2014 года не пыталась найти работу и злоупотребляла алкоголем.

Суд назначил женщине 70 часов обязательных работ по части 1 статьи 5. 35.1 КоАП.

«В том случае, если в ближайшее время нерадивая мать не изменит своего поведения и не примет мер к погашению задолженности, ей грозит уже уголовная ответственность», — уточнили в прокуратуре.

Ранее другую рязанку отправили в колонию за неуплату алиментов дочери.


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