Рязанка задолжала детям почти миллион рублей алиментов

Жительница Александро-Невского района задолжала детям почти миллион рублей алиментов. Об этом
48-летнюю женщину лишили родительских прав на двоих детей. Ее обязали платить алименты, однако рязанка не делала этого, с 2014 года не пыталась найти работу и злоупотребляла алкоголем.
Суд назначил женщине 70 часов обязательных работ по части 1 статьи 5. 35.1 КоАП.
«В том случае, если в ближайшее время нерадивая мать не изменит своего поведения и не примет мер к погашению задолженности, ей грозит уже уголовная ответственность», — уточнили в прокуратуре.
Ранее другую рязанку отправили в колонию за