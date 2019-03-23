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19:42, 23 марта 2019 618
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Жительницу Шацка, пытавшуюся убить сына, обязали заплатить за его лечение

Жительницу Шацка, пытавшуюся убить сына, обязали заплатить за его лечение

Жительницу Шацка, пытавшуюся убить сына, обязали заплатить за его лечение, сообщил сайт райсуда.

Установлено, что в 2017 году женщину признали виновной в покушении на убийство ее ребенка. После случившегося мальчик находился на лечении в ГБУ РО «Шиловская ЦРБ» а впоследствии в ГБУ РО «ОДКБ имени Дмитриевой».

Медицинскую помощь оказали бесплатно за счет средств ОМС. Согласно предоставленных сведений медицинских организаций стоимость лечения по клинико- статистическим группам составила 228 611 рублей. Расходы оплатил ОАО «СК «Согаз-Мед».

Суд удовлетворил требования транспортной прокуратуры и взыскал с рязанки эту сумму.

Решение вступило в законную силу.


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