Жительницу Шацка, пытавшуюся убить сына, обязали заплатить за его лечение, сообщил
Установлено, что в 2017 году женщину признали виновной в покушении на убийство ее ребенка. После случившегося мальчик находился на лечении в ГБУ РО «Шиловская ЦРБ» а впоследствии в ГБУ РО «ОДКБ имени Дмитриевой».
Медицинскую помощь оказали бесплатно за счет средств ОМС. Согласно предоставленных сведений медицинских организаций стоимость лечения по клинико- статистическим группам составила 228 611 рублей. Расходы оплатил ОАО «СК «Согаз-Мед».
Суд удовлетворил требования транспортной прокуратуры и взыскал с рязанки эту сумму.
Решение вступило в законную силу.