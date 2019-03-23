В Горроще перевернулась легковушка. Фото и видео

В Горроще на улице Весенней перевернулась легковушка. Фотографии появились в
Судя по снимкам, ДТП произошло рядом с домом. Автомобиль протаранил ограждение.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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В Горроще на улице Весенней перевернулась легковушка. Фотографии появились в
Судя по снимкам, ДТП произошло рядом с домом. Автомобиль протаранил ограждение.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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