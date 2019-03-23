Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:08, 23 марта 2019 101
 0    0

RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня танцевального фестиваля «Черный кот-2019»

RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня танцевального фестиваля «Черный кот-2019»

RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня танцевального фестиваля «Черный кот-2019». Она начнется в субботу, 23 марта, в 15:00 на главной странице сайта.

Во второй день коллективы представят номера в номинациях «Слоу», «Клубный танец» и «Фристайл».

Фестиваль проходит в Рязани в 32-й раз. В этом году в фестивале поучаствуют больше 30 коллективов.

Финалистов определит зрительское голосование. Гости смогут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.

Итоги «Черного кота-2019» подведут в воскресенье, 24 марта. В этот день наградят победителей во всех номинациях.

Финал фестиваля в прямом эфире покажет ТКР.

Напомним, RZN.info провел трансляцию первого дня фестиваля. Первых финалистов можно посмотреть по ссылке.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:08, 23 марта 2019
RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня танцевального фестиваля «Черный кот-2019»
9:27, 23 марта 2019
Рязанец отсудил у «Почта Банка» больше ста тысяч
9:13, 23 марта 2019
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
21:07, 22 марта 2019
В Рязани отремонтируют резиденцию губернатора 19 века 3
19:56, 22 марта 2019
В Рыбном должник по алиментам напал на судебного пристава
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Уменьшить расходы в два-три раза можно лишь при наличии в вашем жилище газового котла.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 99 073
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 8
20:03, 16 марта 2019 39 990
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 407
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 25 894
Стало известно, где Любимов купил квартиру
12:51, 11 марта 2019 25 218
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум