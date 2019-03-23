RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня танцевального фестиваля «Черный кот-2019». Она начнется в субботу, 23 марта, в 15:00 на
Во второй день коллективы представят номера в номинациях «Слоу», «Клубный танец» и «Фристайл».
Фестиваль проходит в Рязани в 32-й раз. В этом году в фестивале
Финалистов определит зрительское голосование. Гости смогут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.
Итоги «Черного кота-2019» подведут в воскресенье, 24 марта. В этот день наградят победителей во всех номинациях.
Финал фестиваля в прямом эфире покажет ТКР.
Напомним, RZN.info