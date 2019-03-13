RZN.info проведет прямую трансляцию танцевального фестиваля «Черный Кот 2019». Он пройдет в рязанском дворце молодежи с 22 по 24 марта.
Впервые в истории фестиваля одновременно в соревнованиях примут участие четыре обладателя Гран-при прошлых лет — «Щелкунчик», «Стиль», «Огни» и «ДисТанцыЯ».
Также на финале в качестве гостя выступит победитель «Черного кота 2018» ансамбль «Звон» из Москвы.
Коллективы «ПараЛЛель», «Конспирация», «20.13», «Рязань», «Парадигм» и многие другие выступят сразу в нескольких номинациях.
Список участников:
- «20.13» Рязань;
- «Верес» Рязань;
- «Дефиле» Рязань;
- «Конспирация» Рязань;
- «Огни» Шацк Гран-При 2009, 2012;
- «Парадигм» Рязань;
- «ПараЛЛель» Рязань;
- «Поколение Дэнс» Рязань;
- «Проект 17+" Рязань;
- «Рязань» Рязань;
- «Энимисс» Рязань;
- «Эффект» Рязань;
- «Семь+" Рязань;
- Балакирева Ангелина Рязань;
- «Банзай» Рязань;
- «БитСтрит» Рязань;
- «В невесомости» Рязань;
- «Вечерка» Рязань;
- «Давайте двигаться в танце» Рязань;
- «Перспектива» Рязань;
- «СтильГагарина» Рязань;
- «Танцмагия» Рязань;
- «Тмин» Рязань;
- «Икс Эс» Рязань;
- «Жемчужинки» Рязань;
- «Дистанция Калуга Гран-При 2014;
- «Андеор» Москва;
- «Наш вариант» Москва;
- «Земля-воздух» Новомосковск;
- «Щелкунчик» Оренбург Гран-При 2004, 2007, 2016;
- «Кувырком» Ростов-на-Дону;
- «Стиль» Санкт-Петербург Гран-При 2015, 2017;
- «Сюрприз»;
Касса РДМ работает с 15:00 до 19:00 часов по будням.
Финал фестиваля в прямом эфире покажет ТКР.