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17:37, 13 марта 2019 498
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RZN.info проведет прямую трансляцию танцевального фестиваля «Черный Кот 2019»

RZN.info проведет прямую трансляцию танцевального фестиваля «Черный Кот 2019»

RZN.info проведет прямую трансляцию танцевального фестиваля «Черный Кот 2019». Он пройдет в рязанском дворце молодежи с 22 по 24 марта.

Впервые в истории фестиваля одновременно в соревнованиях примут участие четыре обладателя Гран-при прошлых лет — «Щелкунчик», «Стиль», «Огни» и «ДисТанцыЯ».

Также на финале в качестве гостя выступит победитель «Черного кота 2018» ансамбль «Звон» из Москвы.

Коллективы «ПараЛЛель», «Конспирация», «20.13», «Рязань», «Парадигм» и многие другие выступят сразу в нескольких номинациях.

Список участников:

  1. «20.13» Рязань;
  2. «Верес» Рязань;
  3. «Дефиле» Рязань;
  4. «Конспирация» Рязань;
  5. «Огни» Шацк Гран-При 2009, 2012;
  6. «Парадигм» Рязань;
  7. «ПараЛЛель» Рязань;
  8. «Поколение Дэнс» Рязань;
  9. «Проект 17+" Рязань;
  10. «Рязань» Рязань;
  11. «Энимисс» Рязань;
  12. «Эффект» Рязань;
  13. «Семь+" Рязань;
  14. Балакирева Ангелина Рязань;
  15. «Банзай» Рязань;
  16. «БитСтрит» Рязань;
  17. «В невесомости» Рязань;
  18. «Вечерка» Рязань;
  19. «Давайте двигаться в танце» Рязань;
  20. «Перспектива» Рязань;
  21. «СтильГагарина» Рязань;
  22. «Танцмагия» Рязань;
  23. «Тмин» Рязань;
  24. «Икс Эс» Рязань;
  25. «Жемчужинки» Рязань;
  26. «Дистанция Калуга Гран-При 2014;
  27. «Андеор» Москва;
  28. «Наш вариант» Москва;
  29. «Земля-воздух» Новомосковск;
  30. «Щелкунчик» Оренбург Гран-При 2004, 2007, 2016;
  31. «Кувырком» Ростов-на-Дону;
  32. «Стиль» Санкт-Петербург Гран-При 2015, 2017;
  33. «Сюрприз»;

​Касса РДМ работает с 15:00 до 19:00 часов по будням.

Финал фестиваля в прямом эфире покажет ТКР.


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