Названа главная причина мужской смертности в России

70% смертей мужчин в России ассоциированы с потреблением алкоголя. Об этом сообщила в Саратове на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает
«У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране… зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — заявила министр.
Она отметила, что «основные потери» среди мужчин до 55 лет.
«Есть интереснейшие данные: у нас уже сейчас те, кто доживают до 55 лет, живут в среднем 79 лет. Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально они (проблемы со здоровьем) накоплены после 45-50 лет. Это десятилетие — от 50 до 60 — огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам», — рассказала глава Минздрава.
Как заявила Скворцова, через пять лет мужская смертность в стране должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения.