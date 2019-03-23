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17:50, 23 марта 2019 1 486
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МЧС напомнило рязанцам правила первой помощи провалившемуся под лед человеку

МЧС напомнило рязанцам правила первой помощи провалившемуся под лед человеку

Рязанцам напомнили правила первой помощи провалившемуся под лед человеку. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Спасатели подчеркнули, что не нужно поддаваться панике, если вы провалились под лед. «Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться», — отметили в сообщении.

«Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли. Зовите на помощь», — добавили спасатели.

Также отмечается, что при спасении человека лучше подползти к полынье осторожно и сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь.

«За три метра протяните ему веревку, шест, доску или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться», — подытожили в пресс-службе.


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