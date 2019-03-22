Ждем новых рекордов. Посевная площадь в Рязанской области увеличится на 35 тысяч гектаров

Николай Любимов обсудил с рязанскими аграриями подготовку к новому посевному сезону. Встреча прошла в пятницу, 22 марта.
Глава региона отметил, что в 2018 году в области собрали 1702,2 тыс тонн зерна, 187,6 тыс тонн масличных культур, 232,2 тыс тонн сахарной свеклы, 139,9 тыс тонн картофеля и 16,6 тыс тонн овощей.
Также губернатор подчеркнул, что в этом году большое внимание уделили использованию минеральных удобрений. По его словам, в этом году регион закупил почти 68 тыс тонн аммиачной селитры и 34,1 тыс тонн сложных и калийных удобрений.
«Весенняя посевная — один из самых важных периодов агрономического годового цикла. Мы должны продолжать развитие агропромышленного комплекса. В нынешних экономических условиях нужно выращивать и продавать то, что приносит прибыль. Кроме того, необходимо увеличить всю посевную площадь в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах на 35,6 тыс гектаров, а также выделить под зерновые культуры 40,4 тыс гектаров», — добавил Любимов.
Губернатору продемонстрировали выставку сельскохозяйственной техники. Экспонатами стали три трактора МТЗ, кормоуборочные и зерноуборочные комбайны «Полесье», а также три погрузчика, почвообрабатывающая и посевная техника. В конце встречи губернатору подарили модель трактора «Кировец».