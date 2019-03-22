В Рыбном должник по алиментам напал на судебного пристава

В Рыбном должник по алиментам ударил по лицу судебного пристава. Об этом сообщила
Пристав вызвал на разговор мужчину, который долгое время не выплачивал алименты своему ребенку. В кабинете должник, получив документы для ознакомления, вёл себя вызывающе: возмущался и повышал голос, всячески выражал свое недовольство.
После этого должник направился к выходу, мотивируя свои действия тем, что хочет подышать свежим воздухом.
На улице мужчина сказал приставам, что устал и намерен отправиться домой. В свою очередь они напомнили ему, что знакомство с документами не завершено. В этот момент должник резко развернулся к одному из судебных приставов и нанес ему удар кулаком по лицу. Судебные приставы обезвредили должника загибом руки за спину и надели на него наручники.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В дальнейшем уже в присутствии полицейских должника ознакомили с материалами, а затем доставили к мировому судье. Решением судьи явилось наказание в виде десяти суток административного ареста.
В настоящее время по факту нападения на судебного пристава проводится проверка.