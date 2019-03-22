Рязанский приборный завод присоединился к акции «Узнай свое внутриглазное давление»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ») принял участие в акции «Узнай свое внутриглазное давление», которая прошла в Областной клинической больнице имени Семашко в рамках Всемирной недели борьбы с глаукомой.
Всем желающим измерили внутриглазное давление (ВГД), в том числе прибором ИГД-03 производства АО «ГРПЗ».
«Приборы для измерения внутриглазного давления завод выпускает больше 20 лет. Они хорошо зарекомендовали себя не только в России, но и за рубежом, — рассказала участник акции — специалист АО „ГРПЗ“ Лидия Фроликова. — ИГД-03 очень простой в использовании, включается одной кнопкой, а измерение проходит через веко — быстро, безболезненно, без риска инфицирования пациента. Нет необходимости снимать контактные линзы, смывать макияж».
Как отметили в сообщении, приборы для измерения внутриглазного давления помогают на ранней стадии выявить опасное глазное заболевание — глаукому.
«В случае увеличения ВГД нарушается кровоснабжение зрительного нерва, что ведет к потере зрения. Больным глаукомой важно контролировать уровень внутриглазного давления. ИГД-03 в силу простоты использования позволяет это делать не только в клинике. Пациент может и в домашних условиях проводить измерения и вести „Дневник контроля“, что позволяет врачу оценивать эффективность назначенного лечения», — рассказали специалисты АО «ГРПЗ».
За два дня акции «Узнай свое внутриглазное давление» в Областную клиническую больницу имени Семашко пришли более 400 человек.