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10:12, 22 марта 2019 272

Рязанский приборный завод присоединился к акции «Узнай свое внутриглазное давление»

Рязанский приборный завод присоединился к акции «Узнай свое внутриглазное давление»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ») принял участие в акции «Узнай свое внутриглазное давление», которая прошла в Областной клинической больнице имени Семашко в рамках Всемирной недели борьбы с глаукомой.

Всем желающим измерили внутриглазное давление (ВГД), в том числе прибором ИГД-03 производства АО «ГРПЗ».

«Приборы для измерения внутриглазного давления завод выпускает больше 20 лет. Они хорошо зарекомендовали себя не только в России, но и за рубежом, — рассказала участник акции — специалист АО „ГРПЗ“ Лидия Фроликова. — ИГД-03 очень простой в использовании, включается одной кнопкой, а измерение проходит через веко — быстро, безболезненно, без риска инфицирования пациента. Нет необходимости снимать контактные линзы, смывать макияж».

Как отметили в сообщении, приборы для измерения внутриглазного давления помогают на ранней стадии выявить опасное глазное заболевание — глаукому.

«В случае увеличения ВГД нарушается кровоснабжение зрительного нерва, что ведет к потере зрения. Больным глаукомой важно контролировать уровень внутриглазного давления. ИГД-03 в силу простоты использования позволяет это делать не только в клинике. Пациент может и в домашних условиях проводить измерения и вести „Дневник контроля“, что позволяет врачу оценивать эффективность назначенного лечения», — рассказали специалисты АО «ГРПЗ».

За два дня акции «Узнай свое внутриглазное давление» в Областную клиническую больницу имени Семашко пришли более 400 человек.


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