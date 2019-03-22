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14:39, 22 марта 2019 332

Рязанцев предупредили об ответственности за вмешательство в работу счетчиков электроэнергии

Рязанцев предупредили об ответственности за вмешательство в работу счетчиков электроэнергии

С начала года сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» выявили 66 фактов вмешательства в работу приборов учета электроэнергии для искажения их показателей.

Объем похищенной электроэнергии превысил 188 тысяч кВт*ч. Сумма ущерба, нанесенного компании, составила более 610 тысяч рублей.

«Энергетики располагают достаточным арсеналом технических средств, позволяющих обнаружить любые манипуляции недобросовестных потребителей со счетчиками и схемами подключения к сетям», — рассказали в пресс-службе филиала.

Во время проверок используют специальные пломбы для определения воздействия магнита на счетчик, приборы поиска скрытой проводки, токоизмерительные клещи, закрепленные на телескопической штанге. Это, по словам специалистов, позволяет замерить силу тока, не заходя в дом потребителя.

«Сотрудники групп учета электроэнергии также обладают большим опытом и могут в ходе визуального осмотра счетчика определить признаки несанкционированного вмешательства в его работу», — добавили энергетики.

Рязанцам напомнили, что в случае выявления хищений электроэнергии любыми способами нарушитель не только компенсирует ущерб компании, но и привлекается к административной ответственности с выплатой штрафа до 15 тысяч рублей, а в случае причинения ущерба свыше 250 тысяч рублей — к уголовной ответственности.

С начала года возбудили 16 дел об административных правонарушениях по статье 7.19 КоАП «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа». К ответственности привлекли 14 потребителей, уличенных в хищении электроэнергии на общую сумму 195 тысяч рублей. Им предстоит полностью погасить долги перед организацией и выплатить в пользу государства назначенные штрафы.

«От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника добропорядочных граждан, исправно оплачивающих счета за электричество, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров», — пояснили в пресс-службе.

Сообщить о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям и вмешательства в работу приборов учета можно по бесплатному номеру Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании.


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